L’emergenza Coronavirus si fa sempre più allarmante in Italia, i contagi aumentano di giorno in giorno ed è in arrivo un nuovo dpcm. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione in merito alle possibili nuove misure restrittive.

Si va verso la chiusura totale di bar e ristoranti, l’impossibilità di spostarsi da una regione all’altra per motivi comprovati di salute, di lavoro o per rientrare al proprio domicilio. Inoltre si bloccheranno i centri commerciali nel weekend con una stretta anche per i negozi, chiusura alle 18, e la didattica a distanza verrà estesa al 100% dalla terza media. Da capire se ci saranno lockdown cittadini, in particolare a Milano e Napoli, dove la situazione è particolarmente allarmante.