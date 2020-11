L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus.

Non è escluso che oggi la Cabina di regia decida un inasprimento delle misure per alcune regioni. L’Emilia Romagna si ritrova sopra il limite oltre il quale scatta lo “scenario” più preoccupante, il 4. La Regione potrebbe finire addirittura in zona rossa. A diventare arancione sarà la Liguria.





Anche in Toscana ormai considerano certo il passaggio alla zona arancione. I dati dell’Umbria non sono molto buoni e anche in questo caso ci sarebbe uno cambiamento di zona. Il Veneto spera di evitare il peggioramento. I dati arrivati dalla Sicilia non sono buoni, ma la Regione non peggiorerà la sua situazione.