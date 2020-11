L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, in vista del derby contro il Catania:

«Rappresentiamo Palermo in tutto e per tutto, da siciliano conosco il valore di questo derby che da bambino guardavo con occhi spalancati e con emozione. Sono partite in cui l’aspetto tattico passa in secondo piano, la differenza la fa la voglia di superare l’avversario».





«Non dobbiamo pensare al ritardo in classifica, in questo tipo di partita non conta. Mi interessa vincere al di là di chi segna».