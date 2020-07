L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus. L’epidemia va avanti a colpi di focolai. Un po’ tutte le Regioni sono preoccupate e prendono provvedimenti. Domani il governatore veneto Zaia adotterà un’ordinanza per tenere sotto controllo le persone contagiate e non rischiare un nuovo caso simile a quello dell’imprenditore di 65 anni di Vicenza che ha rifiutato il ricovero malgrado la malattia. In Toscana, Enrico Rossi spiega che se i contagiati dovessero rifiutare il ricovero, la Asl si attiverebbe per chiedere al sindaco “in qualità di autorità sanitaria locale, l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica che prescriva l’isolamento in albergo sanitario”. Chi non la rispetta rischia una sanzione da 500 a 5.000 euro. Si indossano poco le mascherine. «Rispetto al periodo di maggior circolazione del virus abbiamo un calo di vendite enorme. I clienti ne comprano un terzo», spiega Marco Cossolo, presidente di Federfarma.