L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul ceppo inglese del Coronavirus.

Secondo una stima sono almeno 31 mila i passeggeri rientrati con voli diretti dal Regno Unito tra il 6 e il 21 dicembre.





La Paziente 1 italiana è una donna italiana di 42 anni, funzionaria della Presidenza del Consiglio che presta servizio in una delle due agenzie di intelligence. Il compagno della donna, un inglese di 45 anni, atterra a Roma con un volo partito da Londra. Per un raffreddore persistente che colpisce i due nei giorni seguenti, si presentano il 14 dicembre all’ospedale militare del Celio per il tampone. Risultano entrambi positivi e, quindi, si mettono in isolamento domiciliare.