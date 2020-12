L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi.

«Vigliacchi, come hanno potuto? Hanno voluto sporcare il nostro lutto. È stato un dolore nel dolore. C’è un disordine che fa male. Ma ogni cosa tornerà a posto — dice decisa Federica — Questa è la nostra casa. L’oggetto a cui tenevo di più era l’orologio che Paolo indossava tutti i giorni, per fortuna i trofei ci sono ancora tutti, così le maglie e i ricordi. Ma ci vorrà del tempo per capire davvero cosa ci hanno portato via».





«Baggio è un grandissimo amico. Sua moglie Andreina mi ha chiamato e mi ha detto che Roberto non smette di piangere. Perché Paolo era così. Un campione non soltanto in campo ma anche nei rapporti umani e negli affetti. E adesso sarà dura alzarsi la mattina senza di lui».