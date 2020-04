“Repubblica.it” si sofferma sulla distribuzione dei sussidi in Germania, riportando le dichiarazioni di Michele M., montatore di video in Germania: «Via e-mail, sono stato tenuto aggiornato sulla mia posizione in coda (una coda telematica) e domenica ho avuto il via libera: attraverso il portale della banca, ho inserito poche informazioni e autodichiarato di aver subìto delle perdite di clienti per il virus. Alle nove e mezza di sera avevo chiuso la richiesta. Martedì mi sono stati accreditati 5 mila euro». Infatti, il programma berlinese permette di richiedere fino a 5 mila euro per i lavoratori autonomi. Al bonus si affianca il Fondo federale che aggiunge altri potenziali 9 mila euro.