Repubblica: “Il Venezia cerca il sostituto del Doge poi Pohjanpalo sarà del Palermo”

Come riportato da Repubblica Palermo da Alessandro Geraci, il passaggio di Joel Pohjanpalo al Palermo è ormai questione di giorni. Dopo aver trovato l’accordo sull’ingaggio del finlandese, con un contratto fino al 2029 e uno stipendio vicino ai 2 milioni di euro annui (inclusi i bonus), il direttore sportivo Carlo Osti attende solo che il Venezia individui un sostituto, probabilmente Eldor Shomurodov della Roma.

La situazione potrebbe sbloccarsi all’inizio della prossima settimana, subito dopo il derby tra Venezia e Verona, che dovrebbe essere l’ultima partita di Pohjanpalo con i lagunari. Il Palermo ha messo sul piatto circa 4 milioni di euro per strappare il bomber, simbolo del Venezia con 48 gol in 95 partite. Un colpo ambizioso, che rinforzerà il reparto offensivo guidato da Dionisi, già impreziosito da Brunori e Le Douaron.

Obiettivi in difesa e mosse di mercato

Il Palermo non si limita a Pohjanpalo. Tra gli obiettivi principali c’è Giangiacomo Magnani, centrale del Verona in scadenza a giugno, che ha già rifiutato il rinnovo. Con 17 presenze stagionali, Magnani è un punto fermo per i gialloblù, ma il giocatore ha espresso il desiderio di cambiare aria. Il Palermo è pronto a offrire un contratto di quattro anni e mezzo, ma il Verona vuole prima trovare un sostituto e monetizzare il più possibile.

Sempre in difesa, spunta l’interesse per Antonio Candela del Venezia, che potrebbe arrivare in cambio di Salim Diakité. L’operazione è complicata, ma le nuove opportunità per Pierozzi, titolare nella prossima gara, e la scelta del Pisa di virare su Sernicola potrebbero favorire la trattativa.

Cessioni in vista

Con l’arrivo di Pohjanpalo, alcune uscite sembrano inevitabili per il Palermo. Thomas Henry, il cui ruolo sarebbe ridimensionato, potrebbe lasciare già prima dell’estate. Anche Roberto Insigne, poco adatto al modulo a due punte, è considerato cedibile, sebbene il suo ingaggio rappresenti un ostacolo.

In scadenza c’è anche Nedelcearu, che potrebbe partire a gennaio per liberare uno slot over. Su Saric, tornato nelle rotazioni contro la Juve Stabia, ci sono diverse squadre interessate, anche dall’estero.

Verso il prestito, invece, ci sono Peda, diretto alla Juve Stabia, e Appuah, che potrebbe tornare in Francia per un periodo. Tuttavia, il club punta ancora molto su di lui per il futuro.