Tuttosport: “Pohjanpalo al Palermo è una telenovela. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Come riportato da Tuttosport, si sta ingarbugliando il passaggio del bomber finlandese Joel Pohjanpalo, 30 anni, dal Venezia al Palermo. Il club siciliano ha già incassato il sì del giocatore, grazie a un contratto sino al 2029 con un ingaggio da circa 2 milioni di euro annui. Tuttavia, manca ancora l’accordo con il Venezia, che chiede una cifra superiore ai 4 milioni offerti dal Palermo.

Movimenti di mercato: ufficialità e trattative

Intanto, il mercato in Serie B e C è in fermento con numerose operazioni già ufficializzate. Tra queste:

Cremonese: ufficiale l’acquisto del difensore Francesco Folino, 23 anni, dalla Juve Stabia per mezzo milione di euro. Folino ha collezionato 16 partite e 3 gol in questa stagione di Serie B.

Sampdoria: due colpi ufficiali per i blucerchiati. Il difensore Marco Curto, 26 anni, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Como. Curto era stato al Cesena in questa stagione, collezionando 12 presenze, 2 gol e 1 assist, ma è stato segnato da una squalifica legata a un episodio di insulti razzisti. Arriva anche il trequartista francese Remi Oudin, 28 anni, in prestito con diritto di riscatto dal Lecce. Oudin ha disputato 11 partite in Serie A per un totale di 294 minuti. Inoltre, è atteso il difensore Giorgio Altare, 26 anni, che oggi effettua le visite mediche.

Mantova: il club riporta in Italia Flavio Paoleti, 22 anni, cresciuto nella Sampdoria e attualmente in Turchia con il Karagümrük, dove ha collezionato 16 presenze e 2 gol.

Catanzaro: ufficializzato l’arrivo del trequartista rumeno Rares Ilie, 21 anni, dal Nizza. In Ligue 1 ha raccolto 2 apparizioni per un totale di 11 minuti.

Cesena: il club cerca di battere la concorrenza olandese per Ajdin Hrustic, 28 anni, attualmente alla Salernitana con 14 presenze in Serie B.

Frosinone: il club potrebbe interessarsi al trequartista Giuseppe Sibilli, 28 anni, attualmente al Bari, con 18 presenze, 1 gol e 3 assist in questa stagione.

Carrarese: ufficiale l’arrivo del centrocampista Filippo Melegoni, 25 anni, dal Genoa, con un contratto sino al 2027.

Modena: si avvicina il rientro del portiere Andrea Seculin, 34 anni, che ha giocato con il Trapani in C sino a dicembre.

Sudtirol e Cosenza: entrambi i club puntano Mario Ravasio, 26 anni, del Cittadella, con 20 presenze, 1 gol e 3 assist in Serie B.

Catanzaro e Bari: sondano Davide Di Molfetta, 28 anni, della Feralpisalò, con un’ottima stagione in Serie C (20 presenze, 6 gol e 2 assist).