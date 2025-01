Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo saluterà Venezia. Il suo procuratore “strappa” un super contratto al Palermo”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro per l’attacco del Venezia si chiama Eldor Shomurodov. In attesa che si definisca il passaggio al Palermo di Joel Pohjanpalo, la società lagunare ha pronto l’accordo per l’arrivo dell’attaccante uzbeko della Roma, che in questa stagione ha collezionato 15 presenze e 2 gol. Sul 29enne, alto 190 cm, c’era la forte concorrenza dell’Empoli, ma rispetto al club toscano il direttore Filippo Antonelli ha potuto proporre qualcosa in più: un prestito con obbligo di riscatto.

L’affare è praticamente definito e Shomurodov dovrebbe essere a disposizione di Eusebio Di Francesco a partire dalla prossima settimana, in vista del derby contro l’Udinese di sabato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Venezia potrebbe affrontare il girone di ritorno con un attacco del tutto rinnovato rispetto a quello dell’andata. Oltre a Pohjanpalo, infatti, potrebbe partire anche Christian Gytkjaer, sebbene l’ipotesi di uno scambio con la Sampdoria per Fabio Borini sembri essersi raffreddata. Nel frattempo, Raimondo è già stato ceduto alla Salernitana.

La situazione di Pohjanpalo rimane al centro dell’attenzione: il finlandese è un simbolo per il Venezia, con 48 gol segnati in 95 partite e la fascia da capitano. Tuttavia, il suo procuratore Dirk Hebel ha raggiunto un accordo importante con il Palermo, per un contratto fino al 2029 da 1,8 milioni di euro più bonus, che potrebbero salire a 2 milioni in caso di promozione in Serie A. La parte più complessa resta la trattativa tra le società, dato che il Venezia non vuole scendere dai 6 milioni della clausola.

In difesa, Giorgio Altare sembra diretto alla Sampdoria, mentre tra le entrate si avvicinano Alessandro Marcandalli (22) dal Genoa e Kike Perez dal Valladolid. La Gazzetta dello Sport evidenzia come questi movimenti possano complicare il lavoro di Di Francesco, che si prepara al derby contro il Verona di lunedì, una gara che potrebbe segnare l’ultima presenza di Pohjanpalo al Penzo.

Lunedì, a Sant’Elena, il clima sarà particolarmente caldo, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in un momento cruciale per la stagione.