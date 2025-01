La Nuova Venezia: “Pohjanpalo giocherà regolarmente con il Verona”

Come riportato da La Nuova Venezia, c’è grande attesa per capire se Joel Pohjanpalo sarà in campo lunedì alle 18:30 al Penzo, contro il Verona. Il finlandese, leader e capitano degli arancioneroverdi, si è allenato regolarmente ieri per preparare il match con l’Hellas. Tuttavia, la trattativa tra Venezia e Palermo per il suo trasferimento rimane aperta e si continua a discutere senza sosta.

Il Venezia insiste per ottenere l’intera clausola da 6 milioni di euro, mentre il Palermo sembra intenzionato a non superare i 4 milioni. Nonostante ciò, l’accordo tra la dirigenza rosanero e l’agente di Pohjanpalo, il tedesco Dirk Hebel, è già stato raggiunto. Per l’attaccante di Helsinki è pronto un contratto vantaggioso: 1,7 milioni di euro a stagione, che con i bonus arriverebbero a 2 milioni netti in caso di promozione in Serie A. L’accordo avrebbe una durata fino al giugno 2029, in linea con la politica del club del City Group.

La decisione finale è ora nelle mani del Venezia, che detiene il cartellino del giocatore. Tuttavia, la distanza tra domanda e offerta tra le due società lascia pensare che non ci sarà una soluzione immediata. C’è comunque tempo fino al 3 febbraio, data di chiusura del mercato invernale, per trovare un’intesa definitiva.