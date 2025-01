Come riportato da L’Arena di Verona, Giangiacomo Magnani è sempre più vicino al Palermo. Il difensore non ha trovato un accordo per il rinnovo con il Verona, ma il suo futuro sembra già scritto con il club siciliano. Adesso, le due società stanno lavorando per definire l’indennizzo economico che sancirà il trasferimento.

La situazione si fa delicata per il Verona, con Magnani che potrebbe non essere disponibile per la partita contro il Venezia. Il club scaligero si trova in una fase critica: nessun nuovo innesto è ancora arrivato, molti giocatori sono in scadenza a giugno, e il tempo per sistemare la rosa stringe.

Il DS Sogliano si trova di fronte a una sfida complessa, con la necessità di vendere per poi riorganizzare la squadra. Come riportato, il clima in casa Verona si riassume con una frase significativa: “We need a miracle”. Un miracolo che sarà necessario per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.