Repubblica: "Il Trapani in serie C. De Simone in carcere. L’ex patron, col reddito di cittadinanza, avrebbe sottratto denaro del club"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla retrocessione del Trapani in Serie C. Il Collegio di Garanzia del CONI ha confermato i due punti di penalizzazione, rigettando il ricorso della società siciliana, che retrocede per una cifra di circa 70 mila euro pagata in ritardo.

Nella giornata di ieri è stato anche arrestato l’ex proprietario De Simone, accusato di essersi appropriato indebitamente di fondi della società, di avere emesso fatture false. Inoltre, percepiva il reddito di cittadinanza.

Adesso, si apre per il Trapani un periodo di grande incertezza. Si dovrà sottolineare se l’attuale proprietà sia in grado di gestire il club o sia necessario un cambio di rotta.