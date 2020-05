L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul pressing nei confronti di Conte per cambiare la propria squadra di Governo. Ieri si è aggiunto Beppe Sala, Sindaco di Milano «Credo che Conte debba rafforzare la sua struttura. La compagine ministeriale può essere rivista. Non lo chiamerei rimpasto, ma penso che il premier possa avere bisogno dei migliori italiani al suo fianco». Ma il presidente del Consiglio non è dello stesso avviso. Italia Viva ambisce alla poltrona di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi e avrebbero proposto Ettore Rosato. Il premier, ovviamente, non ha alcuna intenzione di cederlo. E’ disposto a proporre a Renzi un posto di sottosegretario: alla Giustizia per Gennaro Migliore, oppure all’Economia per Luigi Marattin.