Repubblica: “Il Palermo sa come si fa Il precedente di Venezia che dà fiducia ai rosa”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla sfida che il Palermo giocherà a Venezia dove cercherà di ribaltare il risultato. Il quotidiano analizza la sfida andata di scena al “Penzo” durante il campionato, quando i rosanero si sono imposti per 1-3. E sarà questo uno dei risultati utili al Palermo per riuscire a passare il turno.

L’impresa è davvero ardua. Ma riguardando il film della partita del “Penzo” di Venezia del 26 settembre dell’anno scorso viene da dire che il Palermo sa come si fa. Con la sconfitta casalinga per 0-1 dopo una gara comunque grintosa, il Palermo deve vincere in Laguna con almeno due gol di scarto e viene in mente la grande partita del campionato vinta dai rosa in trasferta per 3-1.

In quell’occasione la squadra allora allenata da Eugenio Corini fu trascinata dalla tripletta del capitano Matteo Brunori, che si sarebbe portato il pallone a casa. Era un altro periodo. Il Palermo aveva il vento in poppa dopo un inizio sprint che lasciava presagire una stagione di gloria e il Venezia non aveva ancora consolidato il suo percorso da corazzata.

Al “Penzo” è stata una gara con tantissime emozioni, in bilico sino alla fine. In quell’occasione i rosanero erano passati subito in vantaggio con un rigore procurato da Lund e trasformato da Brunori, ma allo scadere del primo tempo erano stati rimontati dal capitano del Venezia Pohjampalo, che poco prima di pareggiare aveva già sprecato una ghiotta occasione.