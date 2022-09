L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Genoa.

Matteo Brunori rimette in moto il Palermo. I rosa battono il Genoa con un gol del bomber brasiliano e cancellano il doppio passo falso con Ascoli e Reggina che, troppo presto, aveva fatto pensare a una crisi. Crisi che invece non c’è. Anzi, il Palermo ha dimostrato di continuare quel percorso di crescita del quale Corini parla da tempo. Una squadra nuova che però segue in tutto e per tutto il suo tecnico e che, contro una delle corazzate del campionato, ha giocato una grande partita centrando tre punti fondamentali.

I rosa in campo sono gli stessi di Reggio Calabria, ad esclusione di Marconi che prende il posto di Bettella nella retroguardia a quattro. Corini chiede proprio al gruppo battuto 3 a 0 al “Granillo” la reazione della quale il tecnico rosanero ha parlato alla vigilia della gara. E, alla fine verrà ripagato dai suoi che prendono fiducia con il passare dei minuti e vengono fuori anche nei duelli tra singoli. Brunori, ad esempio, batterà nettamente Coda nel confronto a distanza tra bomber