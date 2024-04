Repubblica: “Il Palermo non si sblocca i rosanero pareggiano anche contro il Parma”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo che contro il Parma non va oltre il pareggio.

Il Palermo continua la sua serie di pareggi sotto la gestione di Mignani, con tre risultati di parità consecutivi nelle ultime tre partite. Contro il Parma, capolista del campionato, il Palermo si accontenta di un pareggio per 0-0. Sebbene ottenere un punto contro una squadra di alto livello come il Parma abbia un significato particolare, non riesce a attenuare l’amarezza per l’incapacità di ottenere una vittoria che manca ormai da oltre quaranta giorni. Inoltre, l’amarezza per il pareggio viene accentuata dal grave infortunio subito da Di Mariano, costretto a lasciare il campo su una barella.

Il Palermo gioca un buon primo tempo. Anzi, per la precisione, gioca un ottimo primo tempo tranne i sette minuti finali della frazione quando il Parma mette fuori la testa e in tre occasioni sfiora la rete. Il possesso palla però conferma che la squadra rosanero parte bene. Amministra gioco con le iniziative a sinistra sull’asse Lund-Di Francesco e a destra con Diakitè – Di Mariano. Tanto gioco, tanta propensione offensiva, ma poche conclusioni a rete se si escludono quelle in fuorigioco con protagonista Mancuso e quella in mezza girata di Di Mariano che però termina ampiamente alta.

Proprio Di Mariano è protagonista, suo malgrado, alla mezzora. Lo scontro di gioco con un avversario è violentissimo. Il palermitano in scivolata ha la peggio ed è costretto ad uscire in barella per un grave infortunio. La faccia di Gomes quando si avvicina al compagno e si accorge del danno alla gamba destra la dice lunga sul tipo di problema che ha avuto Di Mariano che esce tra gli applausi del “Barbera”.