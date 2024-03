Repubblica: “Il Palermo lancia la sfida al Venezia ma Corini deve rinunciare a Ranocchia”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo che oggi affronterà il Venezia.

La doccia fredda della vigilia è che il problema fisico di Ranocchia è serio: una lesione muscolare ancora da accertare sicuramente priverà il Palermo del giocatore più in forma, che dal suo arrivo aveva cambiato il modo di giocare della squadra rosanero. E non è una tegola da poco, perché la partita dell’anticipo del venerdì sera contro il Venezia non è solo uno scontro diretto, ma probabilmente l’ultima chiamata nella lotta per il secondo posto. «È assodato che dobbiamo fare tanti punti per ambire al secondo posto – ha detto Corini – Dobbiamo vincere con il Venezia per accorciare su di loro, da meno 5 a meno 2, e poi vedere cosa faranno le altre. Noi, finché c’è la matematica, ci crediamo e sappiamo che dobbiamo fare più punti possibili».

Come detto però, per il tecnico rosanero la preparazione di quella che è forse la partita più importante della stagione è stata giocoforza un momento di grande studio tattico. Perché senza Ranocchia, inventato da Corini come trequartista sotto la punta e jolly a tutto campo, il Palermo dovrà trovare un’alternativa, ben sapendo che nessuno ha le caratteristiche tecniche dell’ex Juve.

«Il sostituto potrebbe essere Coulibaly che ha grande fisicità, ma anche Vasic che proprio contro il Venezia all’andata aveva giocato molto bene sotto la punta – ha detto Corini – Di sicuro, in quel ruolo serve qualcuno che abbia anche attitudini per giocare da centrocampista, ma abbiamo altre alternative come gli attaccanti esterni Mancuso e Traoré che possono essere delle armi a gara in corso. Traoré nelle ultime partite mi è piaciuto molto per le sue qualità e gliel’ho detto». Tra gli assenti, oltre a Ranocchia, ci saranno anche Roberto Insigne e Lucioni. Quest’ultimo dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta. Ma guardando indietro al momento più difficile di novembre scorso, quando l’infermeria era piena, Corini è sicuro: «Non c’è stato e non c’è un problema atletico e la squadra fisicamente sta bene».