L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Virtus Francavilla.

Uno segna solo in caso, l’altro non segna se non gioca dal primo minuto. Andrea Saraniti e Lorenzo Lucca si contenderanno fino a domani la maglia di titolare.





Saraniti ha saltato solamente una partita per squalifica, per il resto è toccato quasi sempre a lui giocare dall’inizio. Nelle quattro partite in cui è subentrato però non è riuscito ad andare a rete. Dopo il rigore sbagliato la settimana scorsa Saraniti ha rincuorato Lucca. «È impossibile fare sempre gol, purtroppo è scivolato, lo abbiamo incoraggiato subito: gli abbiamo detto di rimanere sereno e di pensare solo a giocare. Mi fa piacere avere una concorrenza così giovane, mi può fare solo bene».