L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla promozione del Palermo in Serie C. Per deliberarla è necessario attendere il Consiglio federale di oggi e il Consiglio direttivo della LND di venerdì. Nella giornata odierna potrebbe arrivare lo stop ai campionati dilettantistici, ma la discussione riguarderebbe anche la riduzione del numero delle squadre professionistiche da cento a sessanta. Si studiano format alternativi dei campionati a quelli attualmente in atto. Da una serie B a due gironi, a una serie C divisa in due fra professionisti e semiprofessionisti. Molti calciatori del Palermo attendono le sorti della squadra, considerando che fra qualche giorno rischiano di ritrovarsi senza casa: i contratti di affitto delle abitazioni scadranno il 31 maggio. Venerdì il Palermo potrebbe festeggiare la promozione in Serie C.