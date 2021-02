L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle città affollate nonostante le misure anti-Covid 19.

A Milano tremila tifosi sotto la curva Nord e altrettanti sotto la Sud dello stadio Meazza hanno atteso e accompagnato l’arrivo dei pullman di Milan e Inter prima del derby. Contatto pericoloso sfiorato, quando 300 tifosi del Milan hanno provato ad accompagnare la squadra verso il settore opposto.





A Roma la Polizia locale ha dovuto chiudere gli accessi alle tre arterie – via del Corso, via Ripetta e via del Babuino — che si diramano da piazza del Popolo, sovraffollate oltre ogni limite di sicurezza. Migliaia di palermitani a Mondello e di salentini a Porto Cesareo.