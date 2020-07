L’edizione odierna di “Repubblica” parla della mossa del Governo che in due giorni cercherà un nuovo traghetto per la quarantena dei migranti.

Per tenere bassa la pressione, il Viminale punta ad ospitare i rifugiati su strutture lontane dai centri urbani e ben controllabili con le forze dell’ordine: agenti e soldati saranno impiegati come ad Amantea per impedire fughe di persone in quarantena o positive.