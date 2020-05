L’edizione odierna di “Repubblica” si sofferma sulla grande riapertura prevista per il 18 maggio e le relative linee guida per ripartire in sicurezza. Al termine della prima settimana dopo il lockdown, i dati sono confortanti, con l’indice di contagio che non ha mai superato lo 0,7, nemmeno nelle zone più colpite dall’emergenza Coronavirus.

Da lunedì prossimo si assisterà alla riapertura di bar, ristoranti, negozi al dettaglio, parrucchieri e centri estetici, nel pieno rispetto delle norme. A rimanere ancora fermi saranno cinema, teatri, concerti, eventi pubblici e sportivi, piscine e palestre. La ripartenza per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, invece, dovrebbe essere a fine mese.

Dal 18 maggio sarà inoltre consentito trasferirsi nelle seconde case, purché nella stessa regione di residenza. Il ministro Boccia è intervenuto in merito alla situazione in questione: «Nessuno ha la bacchetta magica. Potrà riaprire il grosso delle attività economiche, ma sulla scorta di protocolli di sicurezza affidabili». Si riparte cioè «con le massime garanzie per lavoratori e clienti. Dal 18, con un monitoraggio dei dati che consentirà di testare lo “stato di salute” di ogni regione, ogni presidente potrà aprire o restringere il cerchio».