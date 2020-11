L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul vaccino anti-Covid 19.

Anche Oxford taglia il traguardo. Sarà venduto a 2,8 euro a dose, assai meno di Pfizer e Moderna senza profitto per AstraZeneca e Oxford fino a quando perdurerà lo stato di pandemia e anche in seguito nei paesi in via di sviluppo:





«Siamo un ateneo che riceve fondi pubblici. Non vogliamo guadagnare dalla pandemia» ha detto ieri Louise Richardson, vicerettore dell’ateneo inglese.