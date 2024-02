Repubblica: “I rosa con la Feralpisalò per la vittoria esterna che manca da 4 mesi”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà oggi contro la Feralpisalò.

Il Palermo non vince in trasferta dal 2-0 di Modena del 7 ottobre, quando la squadra di Eugenio Corini per poco ha assaporato la vetta della classifica. Anche in quell’occasione di 4 mesi fa, i rosanero sono stati accompagnati da un muro di tifosi in terra emiliana. Per questo, la trasferta contro la Feralpisalò che si gioca alle 14 al “Garilli” di Piacenza è una tappa fondamentale nel percorso di un Palermo che ha ritrovato l’entusiasmo e la fiducia nelle sue potenzialità.

Contro la squadra lombarda, una delle più in forma del campionato, Corini ha l’imbarazzo della scelta, soprattutto a centrocampo e tra gli esterni offensivi, ma è intenzionato a confermare il modulo, il 4-2-3-1, con cui i rosa hanno trovato l’equilibrio perduto. E quindi Pigliacelli tra i pali e la stessa difesa che contro il Bari dopo due mesi ha mantenuto l’imbattibilità: Ceccaroni e Nedelcearu centrali, con Lund e Dakité terzini.

A centrocampo si conferma il terzetto ormai intoccabile che è sempre più determinante: Claudio Gomes e Segre più arretrati e Ranocchia più avanzato sotto la punta. Così, l’unico dubbio della formazione riguarda l’attacco. Se sono confermati Di Francesco e Brunori, resta aperto il ballottaggio tra Di Mariano e Insigne sulla fascia destra. Potrebbe esordire, entrando a gara in corso, magari nel finale, anche il nuovo arrivato Chaka Touré, che si è presentato come un giocatore che cerca l’uno contro uno e salta l’uomo.