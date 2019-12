L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Troina. I rosanero vogliono dare l’ultima soddisfazione dell’anno ai propri tifosi, dopo aver perso il derby interno contro l’Acireale. Il Troina è la squadra che in trasferta ha vinto più partite di tutte, dietro al Palermo capace di espugnare sette campi su otto. «Inutile ribadire — dice l’allenatore rosanero Rosario Pergolizzi — che è una partita importante che chiude metà campionato e che ha le sue difficoltà. Il Troina ha vinto tante partite per 1-0. Significa che è una squadra compatta che si difende e riparte. Noi la rispettiamo, ma siamo consapevoli delle nostre qualità e vogliamo continuare il nostro percorso». Il cammino del Palermo, dopo la sosta, riprenderà ancora in casa contro il Marsala il 5 gennaio per la prima giornata di ritorno. Sfruttare il doppio turno casalingo potrebbe essere determinante, anche in considerazione del mercato che vede ancora il Palermo fermo al palo con la necessità di sostituire il capitano Mario Alberto Santana. «Aspetteremo la fine della partita contro il Troina — dice Pergolizzi — e valuteremo tante cose. Sappiamo bene che il mercato in D chiude il 23 dicembre, vediamo cosa riusciremo a fare. Uno come Santana però andrebbe sostituito. Numericamente abbiamo la necessità di farlo anche se abbiamo recuperato Sforzini». Nelle parole di Pergolizzi sembra nascondersi un messaggio alla società in chiave calciomercato, per questo il tecnico precisa di non avere bisogno «di parlare alla stampa per avere intermediari, con Castagnini e Sagramola ci confrontiamo e sappiamo cosa serve — sottolinea — Sono contento della rosa che ho. Poi è normale che se c’è qualcuno che gioca meno e vuole andare via non teniamo nessuno controvoglia e chi viene qui deve sapere che la rosa è ampia e c’è sana competizione». A proposito della formazione Pergolizzi ha un solo dubbio sull’under da schierare a centrocampo, per il resto ha già deciso: in attacco giocheranno Felici e Ficarrotta con Ricciardo. A completare la formazione ci saranno Martin e Martinelli a centrocampo con Langella in vantaggio su Kraja; in difesa tornerà Lancini dalla squalifica e ritroverà il suo posto accanto a Crivello con Accardi che partirà dalla panchina. Sulle fasce Doda a destra e Vaccaro a sinistra a protezione del portiere Pelagotti.