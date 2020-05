Nello Musumeci e Christian Solinas, rispettivamente governatori di Sicilia e Sardegna, continuano la loro battaglia per il patentino sanitario. Secondo quanto riporta “La Repubblica” per i turisti sarà possibile fare le vacanze in Sicilia e Sardegna a patto di un certificato “Covid-free”, anche se il comitato tecnico scientifico è molto scettico. Queste le parole di Solinas: ” Un test rapido, possibilmente molecolare, svolto entro i tre giorni dal viaggio, ed eventualmente anche al momento stesso dell’ingresso in regione in modo da minimizzare anche se non si può annullare il rischio di un contagio successivo”.

L’idea ha conquistato Nello Musumeci, il governatore della Sicilia. I ministri Boccia e Speranza hanno replicato chiaramente che il luogo in cui prendere eventualmente decisioni di questa natura è il governo nazionale, non quelli regionali. E, fanno sapere, non è all’ordine del giorno. Il motivo è semplice: il governo non è contrario a prescindere a un’eventuale patente sanitaria, ma da una parte l’idea dei governatori isolani non è ancora un progetto strutturato; dall’altra il Comitato tecnico scientifico assicura che non esiste alcun metodo che garantisca l’immunità. A oggi, l’unico modo per avere la certezza di non essere positivi al virus è fare il tampone, ma è un’opzione sanitaria riservata a ragioni cliniche e non turistiche. I test molecolari non sono disponibili nemmeno a pagamento: devono essere chiesti e gestiti da autorità sanitarie per ragioni specifiche.