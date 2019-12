Fa sempre più discutere la bozza di convenzione per la concessione dello stadio ” Barbera” al Palermo. Ciò che ha destato tanto scalpore è il passaggio del testo che è approdato in commissione edizilia, ovvero che l’amministrazione comunale vuole riservare per sè 191 posti. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione, con il comitato “Rosanero in Class Action ” che è andato su tutte le furie, pubblicando una lettera aperta per chiedere la cancellazione di quanto previsto nell’articolo 5 della bozza di convenzione. « Niente è arrivato alla nostra attenzione – dice il presidente del consiglio comunale Salvatore Orlando – Né da parte dello stesso consiglio, né di alcuna delle sue commissioni è stata rivolta formale richiesta di biglietti. Il consiglio attende che da parte degli uffici venga esitata la proposta di convenzione, che sarà esaminata per la tutela degli interessi della città, dello sport d’eccellenza e della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio comunale». Fonti vicine alla commissione fanno sapere che alcuni articoli molto probabilmente saranno cambiati, anche perchp la seconda commissione sta lavorando su una bozza scritta sulla base del vecchio testo. A regolare la presenza del Palermo al “Barbera” è il solo verbale di consegna del campo, ma in realtà la società ha già la disponibilità di molti degli spazi che di solito sono regolamentati dalla convenzione.