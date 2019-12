Fabrizio Castori, con ogni probabilità sarà il nuovo allenatore del Trapani. Infatti secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’esperto allenatore che ha militato in varie squadre di Serie B tra cui Carpi e Cesena, sarebbe su un volo diretto per Palermo. Sarà quindi lui a sostituire Francesco Baldini e a tentare la risalita per il Trapani.