Malaury Martin è sicuramente uno dei fiori all’occhiello di questo Palermo, il centrocampista francese è stato uno dei migliori della prima parte del campionato di Serie D. L’edizione odierna di “La Repubblica” riporta l’intervista al giocatore transalpino, di seguito le sue parole: «Superando N’Goyi e Gnahorè, potrebbe diventare il primo tra i francesi nella storia rosanero. Malaury Martin, l’idea la stuzzica? Certo ma faccio gli scongiuri. Quando si parla di record, è il momento che la magia s’interrompe.

Superstizioso? No, anche se prima di ogni partita telefono a mia moglie per sapere se è tutto tranquillo.

Psicologia giapponese? Sì, mi preparo mentalmente. Filosofi a di vita che mi affascina. In Giappone dicono: “Cadi sette volte e ti rialzi otto”. E’ quello che ho sempre fatto.

Cinque mesi dopo, com’è cambiato il suo mondo? In bene. Siamo primi e la vita a Palermo mi piace. Avevo perso entusiasmo. Le maglie che indossavo non erano giuste, il fuoco dentro non riusciva a divampare. Mi sono innamorato del clima, dell’amore che la gente ha per il rosanero e di una città ricca di storia e d’arte. Con Bianca, mia moglie, ho visitato il teatro Massimo e altri tesori».