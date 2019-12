«E cosa non condivide? «L’immondizia. Peccato. Amo la natura: qui si vive di mare, ma vedo poca cura in giro.

Dove e come passerà il Natale? La vigilia a Montecarlo, a casa dei genitori di mia moglie, con nostro fi glio William; il 25 a Nizza. Penserò a riposare. Il secondogenito nascerà a Palermo o a Montecarlo? A Montecarlo, Bianca è all’ottavo mese, lì c’è il ginecologo di fiducia. I primi tempi avrà bisogno del supporto familiare. Un altro maschietto sarà il nostro regalo di Natale». Queste le parole del centrocampista del Palermo, Malaury Martin, rilasciate ai microfoni di “La Repubblica”.