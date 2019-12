«Il Palermo è campione d’inverno. Campione? I trofei li prenderemo con la promozione».

Felici, la sorpresa? «Felici è bravo, deve mostrare più continuità. E’ il più piccolo, ma alla sua età alcuni giocano in A. Tanti giovani hanno qualità: Kraja, Doda, Peretti, Langella…».

Tra gli allenatori avuti, dove colloca Pergolizzi? «Mi fa pensare al Blackpool e a Ian Hallowey, difensore anche lui, che sapeva motivarmi, aveva la personalità di quando giocava, e utilizzava il 4-3-3. Il rapporto con Pergolizzi è professionale, poche parole ma non ci nascondiamo».

Con chi non ha mai fatto pane? «Con Guy Lacombe, da giovane, nel Monaco. Fece comprare un altro al mio posto. Alla fi ne venne licenziato e il mio antagonista andò via. Un anno perso». Queste le parole del centrocampista del Palermo, Malaury Martin, rilasciate ai microfoni di “La Repubblica in merito al suo compagno di squadra Felici.