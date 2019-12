Chi sono i suoi amici? «A Nizza, Sebastien. Nel suo ristorante è scattata la scintilla che mi ha portato a Palermo. Qui, ho legato con Ricciardo, siamo compagni di camera e, quando mia moglie parte, come ora, cucino per lui: pasta e pesce, soprattutto».

Quanto le manca la vita di prima? «Non ho tempo per la pesca subacquea».

Ha postato su Instagram: “Maglia rosanero numero 8, ti aspettavo da tempo!”. «Per tutti un simbolo di appartenenza. E’ famosissima, la più bella in Europa. Tante altre squadre l’hanno adottata». Queste le parole del centrocampista del Palermo, Malaury Martin, rilasciate ai microfoni di “la Repubblica” in merito alla maglia rosa.