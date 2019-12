Un abbraccio di Buon Natale a chi? «A Franco Marchione, ex autista del Palermo, amico di Zeman e di tanti campioni da Cavani a Dybala. E’ stato una guida per me, Ricciardo, Lancini, Martinelli, splendida persona».

Cosa vorrebbe per le feste? «Eliminare le cose più brutte dal mondo. Ho letto una frase di Belotti, in una intervista, che mi è rimasta impressa: “Vorrei mettere addobbi natalizi in tutte le galassie e regalare un pizzico di felicità, anche un solo sorriso, a chi soff re e ai bambini, eliminando barriere, guerre e tragedie”. Stupenda. Da papà, quando vedo bambini che soff rono impazzisco». Queste le parole del centrocampista del Palermo, Malaury Martin, rilasciate ai microfoni di “La Repubblica”.