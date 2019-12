Gli auguri al Palermo? «Rinascita completa, lunga vita e che ritrovi la dimensione che merita».

Chi vincerà la Champions? «Non c’è il Monaco e siccome ho sempre amato la serie A, dove spero di tornare con il Palermo, e la nazionale azzurra, direi una squadra italiana. Ma poi penso al mio idolo, Zidane, e viro sul Real. Psg? Che squadra è? Gioca la Champions? (ride, ndc)».

Un pensierino sotto l’albero. «Cara Bianca, mi mancano le ciabatte per la casa, amo quelle degli alberghi e le ultime dalla Cina sono ormai distrutte».

Per un suo compagno? «Tanta felicità per Santana. Non dimenticherò mai la sua soff erenza dopo l’infortunio. E’ un campione. E un campione non si arrende mai». Queste le parole del centrocampista del Palermo, Malaury Martin, rilasciate ai microfoni di “La Repubblica”.