Oggi primo allenamento per il Palermo al “Tenente Onorato” di Boccadifalco. I rosanero infatti, solo per un giorno torneranno alle origini, in attesa del via libero definito da parte dell’Ente militate quando la bozza di concessione verrà convertita in atto ufficiale. Sarà una buona occasione per Pergolizzi per fare le prove anti Troia. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione in casa rosanero. E’ previsto un test in famiglia, inoltre Pergolizzi che dà molto tempo è in emergenza, finalmente avrà l’imbarazzo della scelta in difesa, infatti contro la squadra siciliana rientrerà Lancini dalla squalifica, bisogna capire come verrà gestita l’abbondanza alimentata, in concomitanza col pieno recupero di Crivello, dalle candidature di Accardi e Peretti. Al test parteciperà anche Sforzini, che sembra aver recuperato dalla frattura al perone sinistro e potrebbe già essere in panchina domenica. Intanto c’è l’allarme Felici, il giocatore nell’ultima partita è entrato nell’elenco dei diffidati, quindi basterebbe un altro cartellino per fargli saltare la prima del girone di ritorno, ovvero il match contro il Marsala.