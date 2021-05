L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’ennesima stagione deludente del Bari.

I De Laurentiis sembrano già avere smarrito parte del credito di cui godevano. Il vero guaio è che si prospetta un nuovo anno zero, perché di questa squadra irritante e perdente resterà ben poco.





Non si prospetta una passeggiata di salute per il club, considerando che in questa stagione sono stati bruciati 10 milioni di euro, una cifra che se ben spese farebbe vincere anche un campionato di Serie B. Gli investimenti sul Bari pesano eccome sui conti in rosso della Filmauro che, complice i mancati incassi di cinema e calcio, ha chiuso con una perdita di oltre 35 milioni.