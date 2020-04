L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’ipotesi che vedrebbe disputare le coppe europee, con un possibile beneplacito alla conclusione anticipata dei campionati. Si va verso una Super Champions sempre più simile a un Europeo o a un Mondiale. L’Uefa valuta se mantenere la formula attuale oppure snellirla, concentrando le partite dai quarti di finale in poi nelle Final Eight sul modello dei Mondiali di calcio, in un’unica sede. Le date si attestano dal 3 al 29 agosto. Per le squadre di Serie A impegnate in Europa invece si manifesterebbero due problemi: dove allenarsi, visto che il governo difficilmente autorizzerebbe sedute di gruppo dopo aver bloccato il campionato. E dove giocare, vista la difficoltà di trovare un Paese disposto ad accogliere squadre provenienti da Piemonte o Lombardia senza un periodo di quarantena.