Repubblica Genova: “Sampdoria, la Federcalcio ha deciso. Nessun rischio per il mercato dei blucerchiati”

L’edizione odierna de la Repubblica di Genova, si è soffermata sulla delicata situazione in chiave mercato della Sampdoria.

La serata della Sampdoria si è conclusa con un colpo a sorpresa. Alle 21, il club blucerchiato ha annunciato l’acquisto di Melle Meulensteen, un mediano sinistro di 188 centimetri, capace di giocare anche come difensore centrale. Meulensteen, 25 anni, proviene dal Vitesse, squadra di Eredivisie (Serie A olandese), e ha firmato un contratto fino al 2027.

Successo al Tavolo Tecnico

La giornata è stata positiva anche dal punto di vista legale. Al tavolo tecnico in Federazione, è passata la tesi della Sampdoria, portata avanti dallo studio DLA Piper di Milano con Francesco De Gennaro e l’avvocato Antonio Romei. L’interpretazione delle norme di Lega A, Lega Pro e FIGC, alla quale la Sampdoria si è attenuta, è stata confermata, eliminando i timori di blocco del mercato. Di conseguenza, i contratti potranno essere depositati senza problemi, come dimostrato dall’annuncio dell’acquisto di Meulensteen.

Movimenti di Mercato

Il direttore sportivo Pietro Accardi non si è mai fermato. È imminente la firma per il passaggio di Emil Audero al Como. La contropartita comprende:

Nikolas Ioannou: Laterale mancino.

Alessandro Bellemo: Capitano e mediano del Como.

Simone Ghidotti: Portiere, lo scorso anno titolare dell’Avellino in Serie C.

Inoltre, è previsto un conguaglio per una valutazione complessiva di circa 6 milioni di euro. Bellemo, 28 anni, è considerato un rinforzo significativo per il centrocampo, mentre Ghidotti sarà probabilmente il secondo portiere, con 158 presenze tra Serie C e B a 24 anni.

Prossimi Obiettivi e Abbonamenti

Ora si attende l’arrivo di Gennaro Tutino, con un prestito oneroso e riscatto a febbraio alla prima presenza. In uscita, Bereszynski è destinato a lasciare la squadra.

Intanto, la campagna abbonamenti continua a crescere, superando quota 14mila, con l’obiettivo di raggiungere i ventimila, superando i 12mila della scorsa stagione.

Ottime Notizie per la Sampdoria Women

Per la squadra femminile, Elena Pisani ha rinnovato il suo contratto, restando al centro della difesa fino al 2026. Pisani, insieme a Fallico, Re e Tarenzi, era presente nella prima storica gara in Serie A del 29 agosto 2021.