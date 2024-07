Corriere dello Sport: “Antonucci va al Cesena. Pisa, Lapadula e Seck rinforzi per Inzaghi. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Grigoris Kastanos sta per passare al Verona. L’Hellas aveva proposto Mateusz Praszelik (23, ma la Salernitana chiede Yayah Kallon (23) nello scambio. Ceduto Kastanos, Petrachi si concentrerà sul difensore centrale. Uno dei calciatori sondati è Alessandro Pio Riccio (22) della Juve. Piace anche Lorenzo Moretti (22) della Triestina. Interesse per Paolo Ghiglione (27), terzino destro della Cremonese, in scadenza, e per Cesar Falletti. Ma nessuno scambio. La Cremonese non è interessata a Simy (32), né a Bonazzoli (27). Ieri la cessione di Andrei Motoc (22) all’Athens Kallithea. Sondaggio col Bari per Mattia Maita (29). La Salernitana resta sul romanista Luigi Cherubini (20), che piace anche al Modena. Cagliari ed Empoli su Lassana Coulibaly (28). In uscita anche Mamadou Coulibaly (25). Martusciello chiede la conferma di Giulio Maggiore (26). La Salernitana riprenderà domani al Mary Rosy alle 18,30. Il ritiro a Matera è sfumato per le pessime condizioni del campo.

TRATTATIVE BARI. Il Bari insiste sul serbo Boris Radunovic (28) del Cagliari, poco propenso a lasciare la A, ma tiene calda la pista che porta al brasiliano Nicolas David Andrade (36): portiere in uscita dal Pisa con cui bisogna trovare accordo. E’ saltato il trasferimento del centrocampista belga Monitor Chajia (26) del Como. Non trova conferme l’interessamento per il trequartista Valerio Verre (30) della Sampdoria. Sempre vivo l’interesse per il difensore Davide Veroli (21) del Cagliari, che Magalini aveva portato a Catanzaro. In stand by la trattativa per il passaggio Ismail Achik (23) al Cittadella, disposto a uno scambio.

CATANZARO E COSENZA: RINFORZI. Ieri mattina sono stati depositati dal Catanzaro i contratti dell’attaccante centrale Filippo Pittarello (27) e del centrocampista Riccardo Pagano (19), talento della Roma strappato a Bari e Salernitana e assistito da Marco Sommella. Entrambi in prestito, ma per arrivare al primo il Catanzaro ha dovuto sborsare oltre un milione di euro (e bonus), acquisendolo con l’obbligo di riscatto per i giallorossi. Per Pagano, invece, il prestito è con diritto di riscatto per il Catanzaro, ma la Roma ha il controriscatto. Ora il ds Polito proverà a prendere l’attaccante Matteo Della Morte (24). Non si muove Simone Pontisso (27), al quale il Catanzaro ha proposto un prolungamento. Il Cosenza ha messo a segno ieri il 10º acquisto. Prelevato Thomas Vettorel (23), il portiere arriva a titolo definitivo dal Gubbio. A un passo Simone Mazzocchi (26), l’attaccante milanese tornerà a titolo definitivo. Vicino anche il centrocampista greco Christos Kourfalidis, appena rientrato al Cagliari dopo il prestito alla Feralpisalò. Sempre viva la pista Jaime Baez.

ALTRI AFFARI. Dopo il centrocampista Simone Bastoni (27), anche il trequartista Mirko Antonucci (25) sta per lasciare lo Spezia per il Cesena. Vicino al definitivo ritorno all’Empoli il polacco Piotr Zurkowski (26). Carrarese in cerca di due attaccanti. Niente da fare per Cosimo Patierno (33). Prende corpo, invece, la soluzione Roberto Inglese (32). Più complicato arrivare a Ilija Nestorovski (34). Il difensore esterno del Pisa Andrea Beghetto (29) è passato in prestito al Lecco. In uscita Ernesto Torregrossa (32) e il centrale difensivo islandese Hjörtur Hermannsson (29). In entrata l’idea fissa è Gianluca Lapadula (34). Piace anche Demba Seck (23) del Torino.