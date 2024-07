Corriere dello Sport: “Mazzitelli ha scelto il Como. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, si sofferma sulle principali trattative di serie A. Tra cui Mazzitelli-Como, prima idea dei rosanero adesso prossimo al ritorno nel massimo campionato.

Finalmente Andrea Colpani (25) si tinge di viola. Dopo una lunga trattativa, fatta di rilanci e avvicinamenti, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Monza per la cessione del centrocampista: sulla base di 4 milioni di euro per il prestito e 12 come riscatto. Ieri, il calciatore, è arrivato a Firenze e ha sostenuto le visite mediche, prima di legarsi per i prossimi quattro anni al club toscano.

E non finisce qui, perché dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane la Viola ha ripreso i dialoghi con il Venezia per Tanner Tessmann (22). Il centrocampista americano piace molto, costa sui 5-6 milioni di euro, ma questa è considerata ancora una fase interlocutoria dell’operazione. Anche l’Atalanta lavora per rafforzare il centrocampo e il preferito, si sa, resta Matt O’Riley (23) del Celtic per il quale nelle scorse settimane è stata avanzata una proposta sui 18 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 25. Le discussioni con gli scozzesi proseguono quindi in un clima di fiducia, ma in caso di mancato accordo tra le parti potrebbe essere fatto un approfondimento per un altro centrocampista molto apprezzato a Bergamo: Gabriel Sara (25) del Norwich. Parliamo di una mezzala con il vizio del gol molto richiesta sul mercato: piace infatti a Crystal Palace, Leicester, Leeds e Galatasaray.

TRIS DI GALLIANI. Già da qualche giorno il Monza ha accelerato per i ritorni di Stefano Sensi (28) e Daniel Maldini (22). Il primo è svincolato, mentre per il secondo verrà versato un piccolo indennizzo. Marco Silvestri (33) dell’Udinese è invece il prescelto tra i pali. Intanto Gianluca Gaetano (24) resta a pochi metri dal Cagliari, che è sempre al lavoro per riportarlo presto in Sardegna, a titolo definitivo. Con in mano il sì dell’azzurro, i sardi sperano quindi di abbassare la richiesta del Napoli di 10-12 milioni di euro: l’ultima offerta, ricordiamolo, è sugli 8 milioni.

MAZZITELLI AL COMO.

A proposito di centrocampo: il Como ha chiuso tutti gli accordi per Luca Mazzitelli (28). Al Frosinone andranno 2,4 milioni, mentre l’ex Roma ha firmato un contratto di tre anni. Capitolo portiere: è stata chiusa l’intesa con la Sampdoria per Emil Audero (27), con Adrian Semper (26) vicinissimo al Pisa. Ieri il trequartista Filip Marchwinski (22) è sbarcato a Lecce e oggi sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto. al Lech Poznan andranno circa 3 milioni, bonus inclusi.

Le altre. Alexis Sanchez (35) ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra la sua azienda vinicola in Friuli. Ed è l’ennesimo segnale in grado di alimentare i sogni dei tifosi. Grigoris Kastanos (26) verso Verona. Il Parma ha rinnovato il contratto di Dennis Man (25) fino al 2027. Infine il Bologna attende una risposta definitiva da Mats Hummels (35) entro domenica. Trapela in tarda serata un interesse del Tottenham per Federico Chiesa (27).