L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Genoa e sul suo calciomercato. L’intenzione dell’ex DS rosa Faggiano è quello di riportare Alexandre Pato in italia. Sta bene fisicamente e ha voglia di rimettersi in gioco in Europa. Nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi da questo punto di vista.