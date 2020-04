L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della FIGC: «Il campionato va portato a termine. Stop definitivo? Darebbe inizio ad una serie di contenziosi. Sul mio tavolo ci sono già le diffide di alcune società. Ci sono delle idee sul tavolo, ad esempio una formula con due o più gironi e poi play-off e play-out. Misure eccezionali, solo per una stagione. Per me lo scudetto si conquista sul campo. Giocare le partite in un’unica città come la Nba a Las Vegas? Non si possono giocare 10 partite su un campo in un giorno, ci vorrebbero 20 campi d’allenamento».