L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione legata al Trapani. In seguito al pronunciamento del Tribunale di Trapani, che ha imposto alla società granata di restituire 350 mila euro alla FM Service, per utilizzo indebito della fideiussione – scrive il quotidiano -, la stessa FM Service ha ottenuto un pignoramento di una somma superiore ai 500 mila euro. Ieri, con una nota ufficiale, il Trapani ha comunicato di aver presentato alla procura della Repubblica un esposto contro la FM Service nel tentativo di frenare il pignoramento. Secondo quanto scrive il quotidiano, il club granata sarebbe in gravi difficoltà e circa venti dipendenti attendono da tre mesi lo stipendio.