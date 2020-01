L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’arrivo di Roberto Floriano. La migliore referenza è quella del suo nuovo compagno Pelagotti: «Floriano è un dribblomane, è devastante per la serie D, è all’altezza del compito che ha, sostituire Santana». Il nuovo attaccante del Palermo Roberto Floriano, che domenica ha firmato il contratto che lo lega ai rosanero fino a giugno con opzione in caso di promozione in C. L’anno scorso ha realizzato 13 reti con la maglia del Bari. Quest’anno, l’infortunio in ritiro non gli ha permesso di ritagliarsi lo spazio che avrebbe meritato in Serie C. Floriano, classe ’86, era una promessa dell’Inter. Nato a Albstadt- Ebingen in Germania, oltre alle maglie di Legnano, Seregno, Colognese e Alessandria, ha provato la strada all’estero con l’esperienza in Bulgaria con il Botev Vratsa, prima di rientrare in Italia e giocare alla Pistoiese, Mantova, Barletta e Pisa.Ha giocato anche con il Foggia segnando il gol che ha condannato il Frosinone ai play- off nell’anno in cui i ciociari strapparono la A al Palermo.