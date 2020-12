L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul lockdown di Natale.

I giorni di zona rossa saranno il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1,2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Gli spostamenti saranno consentiti per spesa, messa, attività motoria.





Due non conviventi a tavola, più i bambini e le persone disabili. E’ la deroga concessa al blocco degli spostamenti che consentirà a familiari, fidanzati ma anche amici di incontrarsi nei giorni festivi e prefestivi e dunque di poter festeggiare insieme sia a Natale che a Capodanno rispettando però sempre il coprifuoco entro le 22. Bar e ristoranti sempre chiusi, consentito l’asporto. Aperti supermercati, farmacie e parrucchieri.

I giorni di zona arancione saranno 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. Ci si potrà muovere all’interno del proprio comune o raggiungere quello più vicino per l’acquisto di beni di prima necessità se non disponibili. Chi abita in centri con meno di 5.000 abitanti si potrà spostare nel raggio di 30 chilometri ma non per raggiungere capoluoghi di provincia. Nessun limite sugli incontri. Bar e ristoranti restano off limits, sì al servizio a domicilio. Negozi in funzione con orari allungati.