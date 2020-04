L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui siciliani rispettosi delle disposizioni. Secondo Google, nell’Isola non ci si muove molto. La compagnia possiede un enorme database di spostamenti, incamerati tramite smartphone e tablet da applicazioni come Google Maps. Rispetto al 16 febbraio i siciliani hanno ridotto del 95 per cento gli spostamenti verso i luoghi di ritrovo come centri commerciali, cinema, musei e biblioteche, del 93 per cento quelli verso i negozi di alimentari e le farmacie, del 91 per cento quelli verso i parchi, dell’89 per cento quello verso le stazioni e i mezzi di trasporto e del 68 per cento quelli verso i luoghi di lavoro. I dati sono nettamente superiori rispetto a Lombardia e Piemonte «Non verrà resa disponibile alcuna informazione personale identificabile».