L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul prezzo delle mascherine a Palermo. Sono di nuovo in vendita nelle farmacie, ma costano molto più di prima. «Non dipende da noi farmacisti ma da quanto le acquistiamo — dice Fabio Nuccio della farmacia Saladino — a quella cifra va applicata pure l’Iva. Noi ad esempio le ffp2 le abbiamo comprate 8,60 più Iva e le vendiamo 12,50 euro ( prima costavano 2,50 euro ndr.)». «Noi non ci guadagniamo nulla — dice Biagia Lombardo della Farmacia del Centro — perché quelli sono i prezzi applicati dalle aziende che le producono e dagli intermediari». In alcune farmacie di Palermo e Catania arrivano a costare anche 28 euro. Il presidente di Federfarma Gioacchino Nicolosi annuncia la linea dura. «Domani invierò una circolare a tutti i farmacisti della Sicilia invitandoli ad astenersi dall’acquistare le mascherine a questi prezzi assurdi».