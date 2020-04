L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul rinvio dell’inizio della stagione balneare, inizialmente previsto per il 1 maggio. «Al momento è tutto fermo e nella migliore delle ipotesi potremo aprire a metà giugno», dice Alessandro Cilano dell’Ombelico del Mondo e presidente di Fiab Confesercenti Palermo. È in stand by anche l’Italo-Belga: «Appena sarà possibile – si legge nella pagina Facebook della società – comunicheremo il calendario per l’assegnazione».