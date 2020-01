L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla clamorosa indiscrezione che vedrebbe Salvatore Tuttolomondo interessato all’acquisizione del Catania. Nonostante l’inglorioso epilogo dell’esperienza col club rosanero, costituente un precedente potenzialmente non in linea col requisito dell’onorabilità oggi richiesto dalla Figc in ambito di acquisizioni di partecipazioni in società di calcio, il direttore finanziario e “mente” del gruppo Arkus Network, ha infatti chiesto informazioni nella Capitale, per entrare in contatto diretto con Finaria ( holding controllante il Calcio Catania) e veicolare una manifestazione d’interesse. Interesse all’acquisto del club di Pulvirenti già esplicitato, ai primi di gennaio, dal comitato promotore per l’acquisizione del Calcio Catania presieduto da Fabio Pagliara, a cui giovedì sera ha fatto seguito l’invio tramite pec, all’avvocato Gitto, dell’elenco nominativo degli undici soggetti interessati all’acquisizione delle quote azionarie. Tra essi (già facenti parte del costituito comitato) figurano: Ecogruppo srl, con sede a San Giovanni La Punta, che si occupa di attività di controllo e certificazione su prodotti agricoli agroalimentari e zootecnici con un capitale sociale di 220.000 euro; SB Enginering srl, con sede a Catania, servizi di progettazione di ingegneria integrata, capitale sociale 10.000 euro; P& A Consulting srl, con sede a Ricadi in provincia di Vibo Valentia, consulenza organizzativa amministrativa e gestionale in favore di aziende pubbliche e private, capitale sociale 20.000 euro; Punto e a Capo srl, con sede a Catania, promozione produzione e distribuzione di attività ed eventi artistici, capitale sociale euro 10.000; World Service srl, con sede a Catania, di Arturo Magni, ex fornitore del Catania, che curava il servizio steward al Massimino; Consorzio In & Out srl, con sede a Firenze, di consulenza gestionale e direzionale (che consocia 20 imprese); Investment Mangement Group Italia srl, con sede a Roma; Soluzioni edili Società Cooperativa, con sede a Mascalucia, la ditta Gruppo Palma, con sede a Catania, il dottore commercialista Massimiliano Longo, di Aci Castello, e la ditta Russo Antonino con sede a Catania.